Tchad : Le ministre de la Jeunesse et des Sports à Sarh pour booster le développement socio-économique et sportif

Le ministre souhaite comprendre les besoins et les préoccupations des populations du Moyen-Chari afin de mieux cibler les actions de son ministère. Abakar Djarma Aumi encourage les jeunes à se lancer dans des activités génératrices de revenus pour booster l'économie locale.



Le ministre a annoncé l'organisation d'un championnat départemental dans quatre disciplines (football, basketball, handball et volleyball) pour détecter de jeunes talents et promouvoir le sport dans la région.



Le ministre profitera de son séjour à Sarh pour visiter quelques installations sportives afin de s'enquérir de leur état et des besoins en matière d'infrastructures.



Le ministre a souligné que les attentes de la jeunesse tchadienne sont immenses et qu'il est nécessaire que tout le monde s'implique pour répondre à ces attentes.



Le président de la République a donné instruction au gouvernement de mettre en place des politiques concrètes pour le bien-être des jeunes.



Abakar Djarma Aumi a appelé à rompre avec les erreurs du passé et à adopter une nouvelle approche pour le développement de la jeunesse et du sport.



Cette visite du ministre de la Jeunesse et des Sports est un signe fort de l'engagement du gouvernement tchadien à développer le Moyen-Chari et à offrir de meilleures opportunités aux jeunes de la région.