Tchad : Le ministre de la Jeunesse et des Sports échange avec les leaders des associations et mouvements de jeunesse

Dans son allocution de circonstance, le ministre a exprimé sa joie de se retrouver au milieu de cette jeunesse pour un échange qu’il qualifie de sincère, au-delà d’une simple formalité. Ce moment, selon lui, reflète une volonté réelle de dialogue, d’écoute et de co-construction de politiques publiques en faveur de la jeunesse.



« La jeunesse est la force vive de la nation, porteuse d’idées, de rêves, mais aussi de solutions concrètes pour transformer notre société », a-t-il déclaré. Il a rappelé que cette tribune ouverte constitue une opportunité unique pour recueillir les préoccupations et les propositions des jeunes, afin de bâtir ensemble une réponse cohérente, adaptée et ambitieuse aux défis qu’ils rencontrent.



Le ministre a poursuivi en soulignant que ce moment d’échange s’inscrit dans une démarche participative du ministère. Il a encouragé les jeunes à s’exprimer librement et à faire des propositions, affirmant que c’est avec l’ensemble des forces vives, et particulièrement avec la jeunesse tchadienne, que l’on pourra bâtir un avenir solide et prometteur, fondé sur la paix, la justice et l’égalité des chances.



Il est à noter que durant ces échanges, les leaders des associations ont eu l’occasion de dénoncer les maux qui affectent la jeunesse, tels que le chômage, le manque de financement, le déficit d’accompagnement, entre autres. Ils ont également formulé des propositions concrètes à l’endroit du ministère de la Jeunesse et des Sports.