Tchad : Le ministre de la Justice a reçu un diplomate de l'ambassade des États-Unis

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, chargé des Droits Humains, Djimet Arabi, a accordé dans l’après-midi du 19 janvier 2021, une audience au chargé d’Affaires par intérim de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Tchad, Son Excellence David Gilmour.



Cette rencontre de prise de contact a été l’occasion pour les deux personnalités de faire le point sur l’état de la coopération entre leurs deux pays. Ils ont abordé la situation des Droits de l’Homme d’une manière générale, et plus particulièrement la question de la traite des personnes.



Dans ce cadre, le chargé d’Affaires par intérim de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique a réitéré toute la disponibilité de son pays à accompagner le Tchad. Le ministre de la Justice a rassuré le diplomate américain sur la détermination des plus hautes autorités de son pays et de la sienne propre, à tenir les engagements du Tchad dans le cadre de la coopération entre les deux pays.