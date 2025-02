Tchad : Le ministre de la Santé exhorte les délégués provinciaux à relever les défis de la santé

Le ministre de la Santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a organisé un forum national avec les délégués provinciaux afin d'évaluer les progrès réalisés et de définir les prochaines étapes pour améliorer la santé des Tchadiens.



Lors de cette rencontre, le ministre a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre les différents acteurs du secteur de la santé, notamment les leaders communautaires, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la gestion des ressources humaines et financières pour optimiser l'utilisation des moyens alloués à la santé.



Les défis à relever



Les participants ont discuté des nombreux défis auxquels le système de santé tchadien est confronté, tels que :



Le manque de ressources humaines qualifiées

La difficulté d'accès aux soins dans certaines régions

La faible couverture sanitaire

La persistance de maladies endémiques

Les solutions proposées



Pour relever ces défis, le ministre a proposé plusieurs pistes de solutions :



Renforcer la coordination: Une meilleure coordination entre les différents niveaux de l'administration sanitaire est essentielle pour une mise en œuvre efficace des politiques de santé.

Une meilleure coordination entre les différents niveaux de l'administration sanitaire est essentielle pour une mise en œuvre efficace des politiques de santé. Améliorer la gestion des ressources: Une gestion rigoureuse des ressources humaines et financières permettra d'optimiser l'utilisation des moyens alloués à la santé.

Une gestion rigoureuse des ressources humaines et financières permettra d'optimiser l'utilisation des moyens alloués à la santé. Renforcer la collaboration avec les partenaires: Le partenariat avec les organisations internationales et les ONG est indispensable pour renforcer le système de santé.

Le partenariat avec les organisations internationales et les ONG est indispensable pour renforcer le système de santé. Impliquer les communautés: La participation des communautés est essentielle pour la réussite des projets de santé.

Un appel à l'engagement de tous



Le ministre a appelé les délégués provinciaux à faire preuve de leadership et de détermination pour mettre en œuvre les politiques de santé définies par le gouvernement. Il a également souligné l'importance de la formation continue des agents de santé pour améliorer la qualité des soins.