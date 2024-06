Tchad: Le ministre de la Santé publique présente les axes prioritaires du programme politique du Président de la République pour le système de santé

Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à concrétiser la vision du Président de la République pour un système de santé performant et accessible à tous. Il a souligné les efforts déployés pour mettre en œuvre la politique nationale de santé, notamment la couverture sanitaire universelle, qui vise à garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous les Tchadiens.



Dr. Abderahim a présenté la pyramide sanitaire et les prérogatives dévolues à chaque niveau du système de santé. Cette approche pyramidale vise à renforcer la gouvernance et à garantir une meilleure coordination des actions en matière de santé.



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, M. Dabsou Guidaoussou, a quant à lui dressé le bilan des actions réalisées et des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme politique du Président de la République. Il a notamment évoqué les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose, le VIH-SIDA et la promotion de la santé maternelle et infantile.



M. Guidaoussou a également souligné les défis à relever, notamment la prise en charge des maladies chroniques et l'amélioration de la sensibilisation des populations aux enjeux de santé publique.



Le ministre de la Santé publique a conclu son intervention en invitant les médias à jouer un rôle actif dans la sensibilisation des populations aux questions de santé. Il a salué l'engagement des journalistes et les a encouragés à poursuivre leur collaboration avec le ministère de la Santé publique.



L'engagement du gouvernement tchadien à améliorer le système de santé est clair. Les efforts déployés et les résultats obtenus sont encourageants, mais il reste encore beaucoup à faire pour relever les défis existants et garantir à tous les Tchadiens un accès à des soins de santé de qualité.