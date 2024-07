Tchad : Le ministre de la Santé publique visite le chantier de l'hôpital provincial de Mao et offre une ambulance médicalisée

Accompagné du délégué sanitaire provincial, Dr Djibert Haliki, et de techniciens de son ministère, le ministre a pu constater l'état d'avancement des travaux de construction de l'hôpital. Cette visite visait à s'assurer du respect des délais et de la qualité des travaux.



Le ministre s'est ensuite rendu au service de radiologie de l'hôpital, qui a récemment bénéficié d'un nouvel équipement financé par l'hôpital lui-même. Dr Abderrahim a salué cette initiative, soulignant l'importance de cet outil pour améliorer la prise en charge des patients dans la région. Il a qualifié l'acquisition de cet appareil d'"ouf de soulagement" pour la population du Kanem.



Le ministre a également remis les clés d'une ambulance médicalisée à l'hôpital provincial de Mao. Il a exhorté les responsables de l'établissement à utiliser cet engin uniquement pour le transport des malades.



Cette visite du ministre de la Santé publique témoigne de l'engagement du gouvernement tchadien à améliorer l'accès aux soins de santé pour tous les citoyens. La construction de l'hôpital provincial de Mao et l'acquisition de nouvelles ambulances médicalisées contribueront à renforcer le système de santé dans la province du Kanem et à offrir de meilleurs services aux patients.