Tchad : Le ministre des Affaires Etrangères en visite de travail en Algérie

Le ministre des Affaires Etrangères, des Tchadiens de l'Etranger et de la Coopération Internationale, l'ambassadeur Mahamat Saleh Annadif se trouve depuis dimanche, 15 octobre 2023 à Alger « sur invitation de son collègue Algérien », a annoncé son ministère dans un communiqué.



« Le ministre d'Etat prendra part du 16 au 18 octobre courant, à la 20ème réunion des Ministres des Affaires Etrangères des pays africains et nordiques ».



Selon le ministère tchadien des affaires étrangères, « cette rencontre vise à renforcer le dialogue et la coopération entre les pays africains et nordiques sur un large éventail de questions relatives à la paix et à la sécurité internationales, au développement durable et aux partenariats ».



Dans cette visite de travail « le ministre d'Etat est accompagné dans ce déplacement du Directeur Général Afrique et Intégration africaine, Monsieur Kourma Abakar Kourma et de Madame Ngarbatinan Solalta, Directrice Générale, Europe- Amérique-Caraïbes au Ministère des Affaires Etrangères, des Tchadiens de l’Etranger et de la Coopération Internationale ».