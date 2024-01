Tchad : Le ministre des Infrastructures évalue l'avancement des chantiers à Ndjamena

L'une des premières visites s'est déroulée sur l'avenue Doumro (Chari Lagouna) et la rue 10100, où les travaux sont exécutés par l'entreprise CGCOC Group. Ces travaux consistent à élargir ces voies en 2x2 voies et à rénover la chaussée sur une longueur totale de 5,3 km. Le projet comprend également l'aménagement d'un bassin de rétention d'eau d'une superficie de 4,9 hectares. À ce jour, le taux physique d'avancement du projet est estimé à 21,6%.



Une autre visite a conduit la délégation ministérielle sur le chantier du prolongement du boulevard Ibrahim Abatcha dit rue de 60 mètres. Ce boulevard longeant les communes du 8e et du 10e arrondissement mesure 10 km et est prévu en deux fois trois voies. Les travaux sont réalisés par l'entreprise SNER. Il est important de rappeler que ce chantier a connu plusieurs interruptions par le passé. Avec sa reprise actuelle, le taux d'exécution atteint maintenant 52,30%.



Le ministre a également visité les travaux en cours sur la rue Gaoui où les fondations ont déjà été lancées. Parallèlement, la construction du 3e pont sur le fleuve Chari a également été inspectée. Ce pont en cours de réalisation permettra de relier la commune du 9e arrondissement au reste de la ville de N'Djamena. Il est conçu en deux fois deux voies avec des accotements pour les engins à deux roues et des trottoirs pour les piétons. La longueur totale du pont est de 230 mètres et il comprend une cavité sous forme de tunnel facilitant ainsi les travaux d'entretien futurs.



Enfin, le ministre Aziz Mahamat Saleh a terminé sa visite sur le chantier du projet d'aménagement des rues transversales et longitudinales du quartier Mardjane-Daffack. Ce projet, confié à l'entreprise SOGEA SATOM, consiste à bitumer un linéaire de 12 km réparti sur 18 rues dans ce quartier légendaire de N'Djamena. Sur les 18 rues incluses dans le projet, 16 ont déjà été achevées, ce qui représente un avancement global du projet estimé à 87,57%. Cependant, il existe un problème lié au déversement des eaux usées sur la chaussée qui risque d'affecter la durabilité des nouvelles routes bitumées.



Le ministre a insisté lors de toutes ses visites sur l'importance du respect des délais et surtout de la qualité des ouvrages réalisés. Il a souligné l'importance d'avoir suffisamment d'équipements sur le terrain ainsi qu'un approvisionnement adéquat en matériaux tout en encourageant les entreprises à ne pas interrompre les travaux.