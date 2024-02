Tchad : Le ministre des Infrastructures s’imprègne du fonctionnement de l’Ecole des Travaux publics

Accompagné du directeur général de l'ENSTP, Monsieur Koïna Rodoumta, le ministre a pu explorer les différents bâtiments de l'école tels que les locaux administratifs, la bibliothèque, les salles de classe ainsi que le laboratoire d'analyse. Cette visite a permis au ministre d'acquérir une connaissance approfondie des techniques d'analyse et de contrôle utilisées par les étudiants.



Lors d'un moment interactif avec les étudiantes de l'ENSTP, ces dernières ont exprimé leurs préoccupations concernant leur emploi futur après leur cursus universitaire. En réponse à cette question, Aziz Mahamat Saleh a conseillé aux étudiantes d'envisager une carrière entrepreneuriale plutôt que de rechercher un emploi traditionnel. Selon lui : "Créez vos propres structures, vos propres cabinets, lancez-vous dans l'aventure. La fonction publique ne peut pas absorber tous nos jeunes diplômés", a-t-il expliqué.



Le ministre Aziz Mahamat Saleh recommande également aux responsables de l'ENSTP la création de nouvelles filières telles que les mines et l'énergie. Il considère ces secteurs comme porteurs d'emplois et estime qu'il est temps pour l'école de former davantage de ressources humaines qualifiées dans ces domaines florissants.



En plus du volet formation, il encourage également l'école à s’ouvrir au marché du BTP en proposant des services rémunérés. Selon lui : "l'école ne peut pas fonctionner uniquement avec des subventions gouvernementales ; elle doit également être rentable", souligne-t-il.



Avec ses équipements modernes au sein du laboratoire et au-delà même du volet académique traditionnellement attendu d'une école supérieure telle que celle-ci, il est crucial pour L’ENSTP non seulement se tourner vers un entrepreneuriat actif mais aussi exploiter pleinement son potentiel financier sur ce marché prometteur qu'est celui du BTP



Grâce à ses programmes en licence cycle, Licence Master I et Master II ainsi qu'une équipe doctorale ouverte en collaboration avec l’université de N’Djamena, l’ÉNSTP offre aujourd'hui une gamme complète d'études supérieures dans ce domaine spécifique.