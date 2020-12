Tchad : Le nouveau coordonnateur point focal pays du G5 Sahel installé

Après six ans passés à la tête de la coordination nationale du G5 Sahel (Point focal pour le Tchad), Djondang Tchaknoné Enoch a officiellement cédé sa place ce mardi 29 décembre 2020, au nouveau coordonnateur national point focal pays du G5 Sahel, le Dr Hissein Abakar Mbodou. Cette cérémonie d’installation était présidée par l’inspecteur général du ministère de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Brahim Mahamat Ahmat Mahadjir, représentant le ministre empêché.



Après la signature des procès-verbaux par les deux parties, le coordonnateur national point focal pays du G5 Sahel sortant, Djondang Tchaknoné Enoch a remercié les illustres chefs d’Etat des cinq pays du Sahel central, pour la décision de mutualiser leurs potentiels pour faire face aux défis majeurs et récurrents qui hypothèquent le sort des populations fragilisées dans les zones difficiles, isolées et en proie à une insécurité croissante. Il a remercié également le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et la hiérarchie de lui avoir constamment renouvelé la confiance nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de cette mission délicate et complexe d’assurer l’interface du G5 Sahel, au niveau national et bien au-delà.



Le nouveau coordonnateur national point focal pays du G5 Sahel, le Dr Hissein Abakar Mbodou a, dans son allocution, remercié le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et le ministre de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, le Dr Issa Doubragne, pour la confiance placée en sa modeste personne. Pour cela, il ne ménagera aucun effort pour mériter cette confiance. Le Dr Hissein Abakar Mbodou est d’autant convaincu qu’il ne pourra atteindre les résultats escomptés, que grâce à la contribution et à la franchise de ses différents collaborateurs. C’est pourquoi il les exhorte au travail bien fait.



En installant officiellement le nouveau coordonnateur, l’inspecteur général dudit ministère, Brahim Mahamat Ahmat Mahadjir, a situé l’assistance sur l’importance du G5 Sahel sur l’échiquier régional et international et insisté sur le leadership du Tchad dans le développement de cette dynamique d’intégration des peuples sahéliens.