Tchad : Le nouveau délégué à l'éducation nationale du Ouaddaï installé

​Yacoub Moukhtar Hamid a relevé que la province du Ouaddaï dispose de 15 centres d'enseignement préscolaire, 604 écoles scolaires (129.158 élèves dont 54.469 filles, soit un pourcentage de 12%) et 1690 enseignants de grades confondus dont 705 enseignants formés et intégrés à la Fonction publique.



Il a énuméré plusieurs difficultés, notamment l'insuffisance d'enseignants qualifiés à tous les niveaux et surtout francophones, l'insuffisance également de personnel d'encadrement, de matériel didactique, de salles de classe, de logements administratifs et de tables-bancs.



Le délégué entrant Hissein Ibrahim Abdoulaye est appelé à identifier les besoins réels du secteur et les maux qui minent l'éducation dans le Ouaddaï, rendre compte régulièrement des activités au ministre de tutelle, exécuter toutes les missions relevant de son département et conseiller le gouverneur dans les domaines de l'éducation nationale.



"La tâche qui vous est confiée est immense mais je ne doute pas un seul instant de vos compétences et de vos expériences pour réaliser cette noble mission", a affirmé le gouverneur du Ouaddaï Brahim Seid Mahamat.



Le nouveau délégué Hissein Ibrahim Abdoulaye a été nommé par décret n° 1794 du 20 août 2020.