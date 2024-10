TCHAD Tchad : Le nouveau ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration installé

Par Hassan Abdramane - 14 Octobre 2024



​Nommé par le décret N° 0995/PR/PM/2024 du 12 octobre 2024, le nouveau ministre de la Sécurité Publique et de l'Immigration, le général de corps d'armée Ali Ahmat Akhabache, a été officiellement installé à la tête de ce ministère ce 14 octobre 2024, par la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin.

Dans son allocution, le ministre de la Sécurité Publique sortant, Mahamat Charfadine Margui, a tenu à exprimer sa reconnaissance et sa gratitude au Chef de l'État ainsi qu'à tous ses collaborateurs pour leur soutien constant et leur ardeur dans l'accomplissement de sa mission.



Le ministre sortant a profité de l'occasion pour dresser un bilan de son passage à la tête de ce département, notamment en ce qui concerne les réformes structurelles. Il a expliqué que la Gendarmerie nationale, la Garde nationale et nomade du Tchad, la Police nationale, ainsi que les institutions et organismes sous tutelle, ont été profondément réformés à la suite du décret N°0572 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Sécurité Publique et de l'Immigration.



Mahamat Charfadine Margui a également souligné l'adhésion et la ratification du Tchad à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, l'approbation du projet d'agrément sur les privilèges et immunités entre le Tchad et l'OIC-IP, la rectification de l'ordonnance N°005/PT/2023 portant modification de la Loi N°019 régissant le statut général du personnel du Corps de la police, et le rattachement de l'Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Électronique (ANSICE) au ministère de la Sécurité Publique et de l'Immigration. Il a aussi mentionné l'adhésion du Tchad à l'initiative internationale de lutte contre les rançongiciels, la création d'un Centre de Recueil et d'Enregistrement des Données Policières (CREDOP), la mise en place de mécanismes de sécurisation des documents de voyage et titres sécurisés, et la signature d'un décret fixant les conditions d'admission au séjour des étrangers sur le territoire tchadien.



En ce qui concerne la protection des personnes et des biens, ainsi que le maintien de l'ordre public, le ministre sortant a mentionné plusieurs réalisations, notamment le passage de 56 contrôleurs généraux de police à 185, dont 7 ont progressé du 2e au 3e grade. Environ 3 000 membres des FSI ont également été promus aux grades supérieurs, toutes catégories confondues. Le Tchad a envoyé 94 élèves commissaires et officiers aux académies de police du Burkina Faso et de l'Égypte, et a recruté 1 000 élèves gardiens de la paix. Il a aussi souligné la gestion efficace du référendum constitutionnel, l'élection présidentielle, et le déploiement d'unités mixtes pour le maintien de l'ordre, ainsi que le lancement de l'opération "Zéro Mendiant," qui a permis l’interpellation de 1 523 mendiants, dont 1 258 étrangers.



Prenant la parole à son tour, le nouveau ministre de la Sécurité Publique, le général de corps d'armée Ali Ahmat Akhabache, a exprimé sa gratitude au Chef de l'État pour cette marque de confiance. Il a souhaité bon vent au ministre sortant, tout en saluant les efforts de Mahamat Charfadine Margui à la tête de ce département, et a promis de poursuivre son travail.



La signature des procès-verbaux par les intéressés a marqué la fin de cette cérémonie.





