Tchad : Le nouveau ministre des Finances appelle à la performance et à la rigueur

La secrétaire générale du Gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Mariam Mahamat Nour a présidée mercredi la cérémonie de passation de service au ministère des Finances et du Budget, entre Allali Mahamat Abakar et Tahir Hamid Nguilin.



Le ministre sortant Allali Mahamat Abakar a atteint -avec ses équipes- un taux de réalisation ordinaire des recettes de 53,62% pour l'année 2019, après huit mois et 21 jours à la tête du département ministériel. Le taux de progression s'élève à près de 25%.



"L'exécution du budget reste perfectible", a souligné Allali Mahamat Abakar.



"Les défis sont nombreux"



"Le ministère des Finances et du Budget est un ministère-support, un ministère-pivot, qui se doit d’apporter son expertise et tous les moyens nécessaires à tous les autres départements ministériels afin que ceux-ci puissent mettre en oeuvre efficacement le programme politique du Gouvernement", a déclaré le nouveau chef du département, Tahir Hamid Nguilin.



Il a demandé aux cadres et agents du ministère "d’être performants dans le travail, diligents dans le traitement des dossiers, rigoureux dans l’application des textes, courtois vis-à-vis des usagers et des contribuables et innovants dans la réflexion pour, entre autres, asseoir une gestion moderne et en phase avec les évolutions technologiques et digitales de l’heure."



D'après lui, les responsables du ministère doivent être "équitables vis-à-vis de leurs agents et les agents respectueux vis-à-vis de leur hiérarchie". Et ce, dans un esprit d’équipe, avec le sens du devoir, l’obligation de reddition des comptes et la culture du mérite et de l’exemplarité.