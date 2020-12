Tchad : Le nouveau préfet de département de la Kabbia détaille sa feuille de route

Après sa prise officielle de fonction jeudi, le nouveau préfet du département de la Kabbia, Abdallah Abdoulaye Nassour, a rencontré successivement samedi à Gounou Gaya, dans la province du Mayo Kebbi-Est, les responsables militaires, administratifs et traditionnels. Cette rencontre de prise contact vise à délivrer un message de cohabitation à l’endroit de la population, et faire part de l'engagement à lutter contre le banditisme.



Le nouveau préfet du département de la Kabbia, Abdallah Abdoulaye Nassour, a mis un accent particulier lors de la rencontre avec ces différents responsables, sur la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus qui prend une proportion inquiétante ces derniers temps.



Il instruit les forces de l’ordre à lutter contre le banditisme et l’insécurité dans sa circonscription administrative, et plaide en faveur du règlement des conflits éleveurs-agriculteurs.