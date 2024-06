Tchad : Le nouvel ambassadeur burkinabè a présenté les copies figurées de ses Lettres de Créance au chef de la diplomatie tchadienne

Lors de cette rencontre, le diplomate burkinabé a présenté les copies figurées de ses Lettres de Créance au chef de la diplomatie tchadienne. Les deux personnalités ont saisi cette occasion pour discuter des relations bilatérales entre le Tchad et le Burkina Faso, qui sont marquées par une longue tradition d'amitié et de coopération.



M. Koulamallah a réaffirmé l'engagement du Tchad à renforcer ses liens avec le Burkina Faso dans tous les domaines. Il a notamment évoqué la nécessité de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays, dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques terroristes dans la région du Sahel.



M. Zoungrana a quant à lui exprimé la volonté du Burkina Faso de poursuivre et d'approfondir sa coopération avec le Tchad. Il a également salué le rôle important que joue le Tchad dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région.



Les deux parties ont convenu de poursuivre les consultations régulières entre leurs deux pays, afin de renforcer leur coopération bilatérale et de relever les défis communs auxquels ils sont confrontés.