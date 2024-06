Tchad : Le parti EDT dénonce l'insécurité grandissante dans les Monts de Lam et exige des mesures de protection pour les populations

Lors d'une conférence de presse tenue par sa présidente nationale, Demba Tatiana, l'EDT a exprimé sa profonde préoccupation face à l'insécurité galopante qui affecte cette région depuis trois ans. Les attaques du 12 juin 2024 dans les villages de Toumbao et Zoro, qui ont causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants, ont servi de déclencheur à cette sortie du parti.



L'EDT exige des actions concrètes de la part des autorités pour mettre fin à ce cycle de violence et protéger les populations.



Le parti pointe du doigt l'inaction des autorités locales et nationales face à ces atrocités, qui plongent les habitants des Monts de Lam dans un climat de peur et d'incertitude permanent. Ils réclament une enquête approfondie pour identifier les auteurs de ces crimes et les traduire en justice.



En outre, l'EDT appelle à la mise en place de mesures urgentes pour garantir la sécurité des populations. Cela implique un renforcement de la présence des forces de l'ordre dans la région, l'amélioration des moyens de communication et de renseignement, et la collaboration étroite avec les communautés locales pour prévenir de nouvelles attaques.



Le parti EDT lance un appel pressant au Président de la République et au gouvernement pour qu'ils prennent la mesure de la gravité de la situation et qu'ils agissent sans délai pour protéger les populations des Monts de Lam.



En conclusion, l'EDT souligne que la sécurité des citoyens est un devoir régalien de l'État et que les autorités doivent assumer pleinement leurs responsabilités pour garantir le bien-être et la protection des populations sur l'ensemble du territoire national.