Tchad : Le parti RDP célèbre 26 ans d'existence

Le parti RDP (Rassemblement pour la démocratie et le progrès) a célébré ce vendredi 29 décembre à N'Djamena le 26ème anniversaire de sa création en présence de son président Mahamat Allahou Tahir.



De nombreux militants se sont rassemblés pour l'évènement.



Les membres du parti ont procédé à l'installation de la coordination nationale des jeunes et des femmes, et de la fédération de la ville de N'Djamena.