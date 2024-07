Tchad : Le patriotisme et le dévouement envers le service public s'affichent lors de la levée des couleurs à l'hôpital provincial de Mossoro

Un symbole fort de l'engagement du personnel hospitalier



La levée des couleurs à l'hôpital provincial de Mossoro est plus qu'une simple tradition. C'est un symbole fort de l'engagement du personnel envers son pays et envers les valeurs qui sous-tendent le service public. C'est un moment de rassemblement qui permet de renforcer la cohésion des équipes et de rappeler à chacun l'importance de son rôle dans la prise en charge des patients.



La présence du directeur général aux côtés de ses collaborateurs a également été un signal fort de son implication et de son soutien. M. Brahaim Mahamat Mahadi a démontré sa confiance dans le personnel et sa reconnaissance pour leur contribution essentielle au bien-être de la population.



Un message d'espoir pour l'avenir



La cérémonie de ce matin a été un message d'espoir pour l'avenir de l'hôpital provincial de Mossoro. Elle a montré que cet établissement dispose d'un personnel dévoué et compétent, qui est déterminé à offrir des soins de qualité aux patients. Avec le soutien de la direction et l'engagement de tous les employés, l'hôpital provincial de Mossoro a toutes les chances de relever les défis qui l'attendent et de continuer à jouer un rôle essentiel dans le système de santé tchadien.