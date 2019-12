Tchad : "Le pays a besoin de vous", l'appel de Déby à la diaspora en Italie

Le chef de l'Etat Idriss Déby a invité jeudi la diaspora tchadienne en Italie à revenir au pays pour contribuer au développement. "Le pays a besoin de vous", a-t-il déclaré.



Idriss Déby est arrivé jeudi à Rome pour prendre part au Forum du dialogue méditerranéen.



"La rencontre empreinte de convivialité a été mise à profit pour évoquer la situation interne et du rôle de la diaspora dans la construction du pays", indique le service de communication du Président.



Le président de l’Association des citoyens Tchadiens en Italie, Camis Dagui, a fait part au chef de l’Etat de la situation générale de ses compatriotes, de leur état d’esprit et des difficultés auxquelles ils font face. Il a évoqué la question de la non-participation des tchadiens vivants en Italie aux votes et les difficultés que ceux-ci rencontrent pour la délivrance des documents à cause de l’éloignement de l’Ambassade basée à Berlin.



En plus de l’ouverture d’une antenne consulaire à Rome, ils plaident également la mise en place des mesures de facilitation pour le retour des cadres. A ces deux points s’ajoutent d’autres doléances déroulées les unes après les autres au Chef de l’Etat.



Estimée à 200 en 2011, la communauté tchadienne compte à ce jour plus de 1000 membres.



"Elle se distingue des autres par son comportement exemplaire, son orgueil et sa fierté de porter haut le tricolore national", a dit Camis Dagui.



Idriss Déby a "évoqué tout ce qui se déploie pour concrétiser le désir des tchadiens qui aspirent à un avenir meilleur. Il a promis l’ouverture prochaine d’une antenne consulaire à Rome", selon la Présidence.



Selon le président Déby, "il est essentiel de mettre en place un mécanisme destiné à mieux associer les tchadiens de l’étranger au développement de leur pays". Il a invite ses compatriotes à mieux s’organiser en évitant toute forme de division.