Tchad : Le préfet Hisseïn Adam Youssouf en mission humanitaire au Koukou Angarana après les inondations au Sila

Le préfet Hisseïn Adam Youssouf a dirigé une délégation comprenant des maires et le chef de canton, visitant le marché de la ville, le district sanitaire de Koukou Angarana, et la colline sinistrée.



La délégation a inspecté les zones les plus touchées, notant une augmentation excessive des prix sur le marché. Par exemple, un sac de maïs, de mil ou de sorgho coûte plus de 50 000 F, et le sac de farine 22 500 F. Le préfet a demandé aux commerçants de réduire ces prix pour aider les populations vulnérables.



Hisseïn Adam Youssouf a souligné l'importance de la mission pour coordonner les efforts de secours et a lancé un appel aux autorités et aux organisations humanitaires pour fournir des médicaments et des soins appropriés.



Malgré les défis, le préfet a exprimé son optimisme quant à la capacité de la communauté à se relever et a souligné l'importance de la coopération entre les différents acteurs.



La mission marque le début d'un processus de soutien et de reconstruction pour les victimes des inondations, avec une détermination à apporter l'aide nécessaire et à reconstruire les communautés touchées.