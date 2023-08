Tchad : Le préfet d’Adré coordonne l’action humanitaire

La situation humanitaire dans le département d'Assoungha (Adré) a été au centre d'une réunion cruciale présidée ce lundi par le chef du département, le Colonel Ali Mahamat Sebey. Cette réunion a rassemblé les différentes organisations humanitaires opérant dans la région, afin de coordonner leurs efforts pour répondre aux besoins urgents de la population touchée.



Au cours de la réunion, le Colonel Ali Mahamat Sebey a lancé un appel pressant aux organisations humanitaires, soulignant l'importance d'accorder une attention particulière aux domaines cruciaux tels que la santé, l'éducation, l'environnement sanitaire et l'accès à l'eau potable. Ces domaines revêtent une importance capitale pour garantir le bien-être des réfugiés et de la population locale qui les accueille.



Le préfet du département a également mis en lumière l'importance de fournir une assistance à la communauté d'accueil, qui a généreusement apporté son soutien aux réfugiés par divers moyens. De plus, le maire de la ville a exprimé ses préoccupations concernant l'état dégradé des routes locales, ce qui rend difficile le transport de l'aide humanitaire destinée aux réfugiés.



Dans un contexte où la crise humanitaire s'intensifie, la collaboration entre les organisations humanitaires, les autorités locales et les parties prenantes est essentielle pour atténuer les souffrances et garantir une réponse efficace aux besoins immédiats des réfugiés et des populations hôtes.