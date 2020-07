Tchad : ​Le président de la chambre de commerce du Mayo Kebbi Ouest, réélu à son poste

Le président sortant de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines, d'Agriculture et d'Artisanat (CCIAMA) de la province du Mayo Kebbi Ouest a remporté l'élection consulaire ce dimanche 05 juillet 2020 à Pala.



L'assemblée générale de la CCIAMA s'est tenue à la résidence du préfet du département de Mayo Dallah, Kelo Agnim.



L'élection s'est déroulée sous la coordination du préfet du département de Mayo Dallah, Kelo Agnim, en présence une mission venue de N'Djamena pour la circonstance.



Trois candidats sont inscrits pour cette élection. Il s'agit de Oumar Mahamat Issakha, Faki Senoussi Issak pour le secteur tertiaire, et Addok Kaboro pour le secteur primaire où il y a 3 votants et dont N'Djamena seul peut proclamer les résultats.