Tchad : Le président donne un mois à 5 gouverneurs pour "faire régner l'ordre"

Le président Idriss Déby a rencontré avant-hier à Abéché, les gouverneurs des régions du Ouaddaï (Sila, Wadi FIra, Salamat, Ennedi Est) pendant près de 90 minutes. La rencontre était essentiellement axé sur le respect de l'autorité de l'Etat et la cohabitation pacifique.



Dans un "langage clair et sans détour", le chef de l'Etat a demandé à Adoum Forteye Amadou, Ramadane Erdoubou, Mahamat Délio Tangal, Hassan Djérébou Diéra et Mahamat Zène Elhadj Yaya de prendre leurs responsabilités pour restaurer la sécurité des biens et des personnes dans leurs circonscriptions administratives respectives ainsi qu’aux frontières entre le Tchad et Soudan, indique la Présidence de la République.



Déby a accordé un mois, à compter d’avant-hier, aux cinq gouverneurs pour faire régner l’ordre et la sécurité dans leurs unités administratives. "Les gangrènes telles que : vol, détournement des biens publics, coupeurs de route, corruption, concussion, passe-droit, doivent céder le pas à la loyauté et la rigueur administrative", selon la présidence.



Par ailleurs, le chef de l'Etat a formellement interdit l’utilisation de véhicules Toyota militaire par les civils. Il a également ordonné, à compter du 30 avril 2018, la suppression de toutes les barrières de contrôle à l’intérieur du territoire national sauf celles aux frontières. Enfin, chaque gouverneur est tenu de prendre ses responsabilités et aucune déviance ne sera plus tolérée, a souligné le président tchadien.