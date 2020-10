Tchad : Le président exige l’annulation de tous les titres miniers non agréés

Le président de la République a ordonné jeudi, séance tenante, l’annulation sous toutes leurs formes, de tous les titres miniers : permis de recherche et/ou d’exploitation industrielle, semi-industrielle et artisanale de l’or.



Toutes les autorisations de prospection, d’exploitation semi-industrielle, semi-mécanisée, artisanale/traditionnelle et de lavage des rejets d’or sont également annulées.



Il est fait exception à ceux attribués à des entreprises dûment agréés et aux références avérées dans le secteur minier.



Le chef de l’État Idriss Déby a donné ces orientations au cours d’une réunion avec des membres du gouvernement afin de lutter contre l’exploitation illégale de l’or.