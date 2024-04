Tchad : Le président national du Mouvement National pour le Changement du Tchad a lancé sa tournée nationale à Linia

Le Président Mahamat Ahmat Lazina a encouragé ses partisans à poursuivre leur lutte pour le changement dans leur province. Il a déclaré : "Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour installer nos cellules de base et je crois que c'est le moment pour le MNCT de jouer un rôle majeur dans la refondation du Tchad. La province du Chari-Baguirmi marque la première étape de cette grande tournée. Nous continuerons notre tournée à Mandalia, Dourbali, Djarmaye, Massaguet et dans d'autres provinces."



Pour le Président du comité d'organisation, Abakar Hassan, la présence massive des militants témoigne de leur détermination et de leur motivation au sein du parti. Il a déclaré : "Vous venez de démontrer votre capacité de mobilisation massive, ce qui prouve que nous sommes un parti digne."



En signe de reconnaissance et d'engagement envers le développement de leur province, les militants ont offert un cheval à leur Président National.