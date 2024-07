Tchad : Le processus de saisie des notes du baccalauréat 2024 débute

Conscients de l'importance et de la sensibilité de cette opération, les responsables du Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur ont mis en place toutes les dispositions nécessaires pour garantir la fiabilité et la transparence du processus de saisie des notes.



Des équipements de pointe pour une saisie sécurisée



Dans le cadre de ces efforts, le Coordonnateur du Baccalauréat, Dr Abakar Mahamat Hassaballah, et la Présidente du Jury, Dr Götoum Nadjinangar, ont procédé ce jour même à un test des appareils de saisie dans la grande salle Abderahim Akacha de l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS).



Un engagement pour des résultats fiables et crédibles



Cette mobilisation des autorités traduit l'engagement du Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur à publier des résultats du baccalauréat 2024 fiables et crédibles, reflétant fidèlement les performances des candidats.



Les candidats dans l'attente des résultats



Les candidats au baccalauréat 2024 attendent avec impatience la publication des résultats, qui devrait intervenir dans les prochains jours. Cette étape marquera la fin d'un cycle important de leur cursus scolaire et ouvrira la voie à de nouvelles perspectives d'études supérieures ou d'insertion professionnelle.



En attendant les résultats définitifs, le Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur invite les candidats à la patience et leur souhaite plein succès.