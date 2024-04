Tchad : Le programme Coin des Jeunes célèbre trois ans de réalisations et de bienfaisance à Abéché

La cérémonie, placée sous le slogan "Ensemble pour le Tchad que nous rêvons", a vu la présence de Dr. Haggar Mahamat Ahmat, venu de N'Djamena pour l'occasion, du secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, représentant le gouverneur, ainsi que plusieurs autres invités de marque.



Hassan Mahamat Abakar Adam, président du bureau exécutif du programme Coin des Jeunes, a donné un aperçu des réalisations de l'association, mettant en lumière plusieurs activités et actions de bienfaisance en faveur des personnes vulnérables et d'autres groupes de la société. Ces activités ont été menées dans cinq villes : Abéché, N'Djamena, Doba, Mongo et Sarh. Il a également souligné que le programme Coin envisage de multiplier ses activités selon le plan d'action élaboré pour l'année en cours.



Le Dr. Haggar Mahamat Ahmat, invité d'honneur de la cérémonie, a remercié les membres de l'association pour l'avoir choisi comme invité à cet événement. Il a également prodigué des conseils aux jeunes, les encourageant à bien étudier et à œuvrer pour le développement de leur pays.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, représentant le gouverneur, a officié la cérémonie. Il a souhaité un joyeux anniversaire à la jeune association et a reconnu ses grandes ambitions malgré son âge. Il a encouragé les membres à continuer sur cette lancée et a assuré que l'administration était prête à les accompagner pour contribuer au développement socio-économique du pays.



Plusieurs personnalités ont reçu des attestations de reconnaissance lors de la cérémonie pour leur aide et leur soutien au programme Coin des Jeunes.