Tchad: Le programme Youth Connekt-Tchad a lancé les assises de la consultation nationale des jeunes tchadiens

La cérémonie a été présidée par la secrétaire d'État à la Jeunesse et au Leadership Entrepreneurial, Mme Fatimé Boukar Kossei, dans les locaux de l'Office National des Média et Audiovisuel ( ONAMA ).



En effet, le Tchad à l'image de nombreux autres pays africains est constitué majoritairement de jeunes et au regard des défis multiples, le Programme Youth Connekt, initiative lancée en 2012 par le gouvernement rwandais de concert avec le PNUD, s'est fixé une ambition qui est celle de connecter les jeunes africains à diverses opportunités socioéconomiques, civiques et politiques. Il constitue un modèle multidimensionnel de promotion des jeunes permettant d'accroître l'employabilité de ceux-ci, de favoriser l'entrepreneuriat, l'engagement civique à travers la vision articulée pour soutenir l'interconnexion des jeunes africains pour une transformation socioéconomique.



La Coordonnatrice Nationale de Youth Connekt-Tchad, Madina Gombo Abderaman, a indiqué que cette consultation consistera à transformer les défis en actions concrètes afin que la jeunesse tchadienne puisse s'épanouir pleinement, que ça soit en tant que diplômés, chercheurs d'emploi ou entrepreneurs. En outre, elle a indiqué que cette assise vise à valoriser les initiatives et les innovations des jeunes dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de l'entrepreneuriat, du leadership, du Genre et ainsi que les TIC. Pour sa part, le Représentant résident du PNUD au Tchad, Kamil Kamaluddeen, a souligné que cette formation offre une opportunité permettant à la jeunesse tchadienne de se saisir de son rôle dans la transformation de la société grâce à la formation de son leadership politique, économique et sociale. Par ailleurs, il invite la jeunesse tchadienne à participer activement au prochain Forum Youth Connekt Afrique prévu à Nairobi.



Dans son discours d'ouverture, la secrétaire d'État à la Jeunesse et au Leadership Entrepreneurial, Fatimé Boukar Kossei a exprimé le besoin selon lequel, les participants seront à mesure de contribuer à l'élaboration de la feuille de route pouvant favoriser la mise en place d'un Youth Connekt-Tchad, construit par les jeunes et pour les jeunes, à la fin des travaux. Par la même occasion, elle a également profité pour exhorter les jeunes à retirer leurs cartes d'électeurs en vue du futur référendum.