Tchad : Le projet Pilier renforce les capacités d'intervention de la mairie centrale de N'Djamena

Lors de la cérémonie de remise, Mahamat Assileck Halata, ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, et président du comité de pilotage du Projet Pilier, a souligné l’importance de ces équipements pour améliorer l’intervention de la ville face aux défis urbains et climatiques. Il a rappelé que ces engins viennent s’ajouter à un lot antérieur composé de 43 tricycles motorisés, 12 motopompes de 1 400 mètres cubes et 9 motopompes de 940 mètres cubes. Ces équipements ont été particulièrement utiles lors des récentes inondations, contribuant à limiter les dégâts et à renforcer la résilience de la capitale.



Le maire central de N'Djamena, Hassana Abdoulaye, a exprimé sa gratitude envers l'exécutif municipal et le Projet Pilier pour cette dotation en engins de terrassement, qu’il a qualifiée de « venue à point nommé et très utile ». Il a assuré que ces matériels permettront d'accélérer les travaux d’aménagement déjà entamés, et a promis qu’ils seraient utilisés de manière rationnelle, avec une attention particulière portée à leur entretien.



Le maire a également précisé qu’il s’agit de la première phase d’un processus de dotation qui se poursuivra dans les prochains mois. Il a salué le soutien constant du gouvernement, du Projet Pilier et de la Banque mondiale, partenaires clés dans les efforts déployés pour moderniser la ville, répondre aux attentes de la population et lutter efficacement contre les inondations.