Tchad : Le projet RECONNECT organise un atelier sur les ressources naturelles dans le Mayo Kebbi Ouest

Dans l'optique d'améliorer la gestion des ressources naturelles dans la province du Mayo Kebbi Ouest, le projet RECONNECT organise un atelier de mise en place d'un cadre de concertation multi acteurs.

L'objectif visé pour cette plateforme est d'appuyer les communautés locales, pour la restauration de l'environnement dégradé d'une part, et d'autre part, favoriser une conservation soutenue de la biodiversité. Cette rencontre ouverte par le gouverneur Hassan Saline dure deux jours au Ccn de Pala et regroupe une cinquantaine de participants venus de la province.



Le coordonnateur national du projet RECONNECT, Yassine Assafo Ahmad basé à Pala, relève que cette initiative de son projet est partie d'un constat : il y a un manque de synergie d'actions entre les différents acteurs intervenants dans la gestion des ressources naturelles. Il y a également un manque de communication et d'échange d'informations, d'une mauvaise répartition géographique et d'un manque de cohérence dans les activités réalisées par les partenaires dans le Mayo Kebbi Ouest. Il y a également et surtout, le manque d'un suivi efficace et d’une capitalisation des acquis des différents acteurs.



Le comité multi-acteurs mis en place doit apporter des solutions aux maux qui minent la biodiversité dans la province du Mayo Kebbi Ouest.