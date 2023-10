Tchad : Le projet "Sur la trace de Picasso" officiellement lancé à N'Djamena

Lors de la conférence de presse, le directeur artistique, Djimtoloum Ndoro, a souligné que cette activité favorise le rapprochement entre deux nations et célèbre leur diversité culturelle. Il a exprimé leur honneur d'accueillir la coopération espagnole en tant que partenaire, soulignant son soutien à leur initiative et son partage des mêmes valeurs. Le directeur artistique a également fait part de sa satisfaction de présenter le projet "Sur la trace de Picasso" aux médias. Ce projet, porté par l'Association Grüne Familie à travers son concept Afrotopia, vise à plonger les amateurs d'art dans l'univers fascinant de l'un des grands maîtres de la peinture, Pablo Picasso, à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa disparition.



Djimtoloum Ndoro a expliqué aux journalistes que cette activité majeure mettra en valeur différentes formes artistiques telles que les arts plastiques, le conte, la danse et la mode. Pendant un mois, des enfants et des adultes suivront des formations dans ces divers domaines. Le conférencier a souligné leur volonté d'offrir une plateforme aux talents émergents ainsi qu'aux artistes confirmés, afin qu'ils puissent collaborer et partager leurs créations. Il a remercié leur partenaire pour sa confiance et son engagement envers cette initiative culturelle.



Le directeur artistique, Djimtoloum Ndoro, est convaincu que cette collaboration favorisera la compréhension, le respect et l'appréciation des différentes cultures, contribuant ainsi à construire un monde plus ouvert et tolérant. Au nom de toute l'équipe organisatrice, il a exprimé leur impatience de partager davantage d'informations tout au long de la période où se déroulera l'activité, et ils s'efforceront de faire de cet événement un véritable succès.