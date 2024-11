Tchad : Le projet de loi des finances 2025 adopté en conseil des ministres

Le projet de loi des finances 2025 consacre une augmentation de 20% des ressources budgétaires par rapport à 2024 : 2402 milliards de Francs CFA. Il vise notamment à réduire la dépendance aux revenus pétroliers en diversifiant et en accroissant les sources de financements, et met l'accent sur les infrastructures, le soutien à l'agriculture et l'élevage, la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, la lutte contre le changement climatique, la prise en charge du futur sénat et la décentralisation complète.



Le texte s'appuie sur une prévision de croissance du PIB de 4,2% en 2025 contre 4,7% en 2024.



Le projet de loi sera soumis au Conseil national de transition après débat et adoption.