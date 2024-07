Tchad : Le quartier Zafaye dans le 8ème arrondissement de N'Djamena submergé

Les riverains du bassin de rétention d'eau du quartier Zafaye, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, sont menacés par la montée des eaux du bassin. Les fortes pluies récentes à N'Djamena en sont l'une des causes principales.



Chaque jour, du matin au soir, les habitants scrutent le ciel, craignant que les nuages n'apportent des pluies abondantes. Leur principale inquiétude est le non-achèvement d'un nouveau canal qui devrait relier le bassin de Zafaye aux quartiers Arada et Hilé Hadjaraï, ainsi que le manque de curage de l'ancien canal de drainage d'eau. Ils sont également angoissés par le dysfonctionnement de la station de pompage d'eau, notamment à cause d'un générateur défectueux. En conséquence, Zafaye s'est transformé en un petit lac à l'intérieur de N'Djamena.



Cette inondation a laissé des traces indélébiles pour certaines familles. C'est le cas de Djibrine Abdallah Djibrine, un enfant de 3 ans, victime d'une noyade le 26 juillet dernier. Cet enfant innocent a été victime de la gestion non professionnelle des autorités municipales de sa circonscription.