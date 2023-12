Tchad : Le référendum constitutionnel offre l'occasion de jeter les bases d'un nouveau du Tchad selon les énarques du CODITENAM

Les énarques tchadiens de l'extérieur appellent les auteurs du référendum à respecter la notion de « consensus tchadien » afin d'éviter tout tremblement de politique lié aux choix et aux intérêts politiques des uns et des autres.



Les énarques ont ensuite conseillé aux personnages de l'histoire tchadienne de ne pas commettre des erreurs irréparables et de s'assurer que leurs contradictions et leurs rivalités pour le pouvoir ne sortent jamais de l'étroit cadre qui leur est donné, afin de ne pas compromettre l'unité nationale.



Les anciens élèves de l'école nationale d'administration ont affirmé qu'ils aspirent à contribuer de manière significative au service public du Tchad, en sollicitant une intégration à la fonction publique à travers un quota spécial qui leur permet de mettre leurs compétences au service du pays.