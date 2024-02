Tchad : Le secrétaire d’Etat à la santé publique touche du doigt les difficultés que fait face le personnel de santé à l'hôpital du district Oum-Hadjer

Au cours de sa visite, le Prof Abderrazzack Adoum Fouda et sa suite ont eu l'occasion de rencontrer les différents services de l'hôpital du district pour constater par eux-mêmes les difficultés rencontrées par le personnel médical. Une réunion a été organisée à la fin de la visite afin d'échanger sur ces problématiques.



Lors de cette réunion, le Secrétaire d'État a encouragé les agents de santé à continuer à offrir des soins de qualité à la population malgré ces obstacles. Il a également rassuré le personnel en leur assurant que leurs préoccupations seraient prises en compte dans la mesure des possibilités. Pour lui, il est primordial que le gouvernement actuel accorde une grande importance à la santé du peuple tchadien.



Conscient des enjeux liés au système sanitaire du pays, le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention s'engage pleinement à renforcer ce secteur en fournissant davantage d'équipements et en augmentant les effectifs médicaux afin d'améliorer les plateaux techniques des structures sanitaires.



Outre sa visite à l'hôpital du district, le Secrétaire d'État a également visité le dépôt pharmaceutique situé dans la pharmacie provinciale d'Oum Hadjar ainsi qu'un centre de santé.