Tchad : Le secrétaire d'état à la Santé publique en visite de travail dans le Batha Est

Le Secrétaire d'État et la délégation qui l'accompagne ont visité l'hôpital et le district d'Oum-Hadjer. La visite a permis de constater les difficultés rencontrées par les équipes médicales, notamment le sous-effectif du personnel, le manque de plateau technique. Le secrétaire d'État à la Santé publique et à la prévention entend offrir de bonnes conditions de travail pour le fonctionnement des infrastructures sanitaires.



Faisant suite à ce constat, le Secrétaire d'État à la santé publique et de la prévention Pr Abderrazzak Adoum Fouda a tenu une réunion avec les responsables de la santé. Il a déclaré que "la mission est d'abord une mission voulue au plus au niveau par le président de la République lui même. C'est une mission qui fait suite à une supervision pour s'enquérir de la situation du terrain".



Prof Abderrazzack Adoum Fouda a invité les responsables concernés à la gestion rationnelle et à l’entretien des équipements. Il a encouragé le personnel à persévérer pour répondre aux sollicitations des usagers de services de santé et de mobiliser pour la sensibilisation de la population qui fréquente les centres de santé, et plus particulièrement les femmes enceintes et de faire le dépistage.