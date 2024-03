Tchad : Le siège du parti de l’opposant Yaya Dillo démoli

L'assaut violent qui s'est produit le mercredi 28 février contre le siège du parti d'opposition, le PSF, a malheureusement entraîné la mort de plusieurs personnes, dont M. Yaya Dillo lui-même, président du PSF. C'est ce qu'a annoncé Oumar Mahamat Kedelaye, procureur de la République lors d'un point de presse tenu le 29 février à Ndjamena.



Selon le procureur, vingt-six personnes ont été arrêtées mercredi et des enquêtes sont en cours pour déterminer les raisons et les circonstances exactes de cet événement tragique. Cette annonce a été faite au cours d'une conférence animée par M. Oumar Kedellaye, procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de N'Djamena.



La destruction du siège du PSF est un événement marquant dans l'histoire politique récente du Tchad. Le parti dirigé par feu Yaya Dillo était connu pour ses positions critiques envers le gouvernement en place et ses actions visant à promouvoir un changement démocratique dans le pays.