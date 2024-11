TCHAD

Tchad : Le stade Idriss Mahamat Ouya bientôt prêt à accueillir les sportifs

Alwihda Info | Par Peter Kum - 29 Novembre 2024

Une nouvelle ère s'annonce pour le sport tchadien. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Me Abakar DJERMAH AUMI, a effectué ce mercredi 27 novembre 2024 une visite d'inspection au stade Idriss Mahamat Ouya, afin de s'assurer de l'avancement des travaux de rénovation. Les dernières nouvelles sont encourageantes : le stade est sur le point d'être livré et devrait bientôt accueillir les sportifs tchadiens dans des conditions optimales.