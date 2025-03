Tchad : Le stade de Mandjafa se prépare à une inauguration historique

Les préparatifs pour l'inauguration tant attendue du stade omnisports de Mandjafa sont en plein élan, avec des efforts exceptionnels déployés pour faire de cet événement un véritable succès. Sous l'impulsion du Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maïdé Hamit Lony, qui met un accent particulier sur l'inclusion dans l'organisation, des actions concrètes sont mises en œuvre pour assurer la réussite de cette inauguration.

Visite de l'Artiste AFROTONIX Ce mardi 18 mars 2025, l'artiste AFROTONIX, accompagné du Conseiller du Ministre en charge de la Jeunesse, TAHIR BOLOKI SOUGOUMI, et de techniciens spécialisés, s'est rendu sur place pour tester les équipements de sonorisation. Cette visite a pour objectif de s'assurer que la prestation sonore sera irréprochable lors de cet événement historique, qui marque le début d'une nouvelle ère pour le sport au Tchad.



L'artiste a exprimé sa fierté face à la qualité de cette infrastructure moderne, considérée comme une véritable fierté nationale. Bien que les équipements de sonorisation soient performants, des améliorations sont nécessaires pour garantir leur efficacité lors des grands spectacles à venir.

Un Projet Symbolique pour le Tchad L'inauguration de ce stade ne se limite pas à l'ouverture d'une nouvelle enceinte sportive ; elle représente également le courage et la vision des plus hautes autorités du pays, en particulier du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République et Chef de l'État. Son engagement en faveur du renouveau et du développement du sport au Tchad est un facteur clé dans cette initiative.



Ce stade est perçu comme un symbole d'espoir et de fierté pour toute une génération, rassemblée autour de la passion du sport et de la volonté de voir le Tchad briller sur la scène internationale. Il se positionne non seulement comme un lieu de compétition, mais comme un espace où s'incarne l'ambition collective d'un peuple déterminé à défendre ses couleurs avec ferveur et détermination.



Les jours qui précèdent l'inauguration seront décisifs pour finaliser les préparatifs, et toute la nation attend avec impatience cet événement marquant qui promet de renforcer l'unité et la fierté nationale à travers le sport.