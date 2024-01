Tchad : Le stationnement anarchique de véhicules aux bords du goudron

Cette situation crée d'importants embouteillages et rend difficile la tâche des usagers qui doivent se frayer un chemin pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Pourtant, le nouveau code de la route en vigueur depuis le 29 septembre 2023 est très clair à ce sujet : "Aucun engin motorisé ou non n'est censé obstruer le passage en commun sous peine d'amendes".



Face à cette réalité problématique, il est nécessaire de prendre des mesures coercitives afin d'y remédier. Il est également essentiel de trouver une solution efficace pour résoudre cette situation qui handicape sérieusement la circulation routière. Il convient de rappeler que la population dans la ville de Ndjamena ne cesse d'augmenter et par conséquent le nombre de véhicules motorisés également.



La Brigade de Circulation Routière (BCR) semble être l'acteur principal concerné par cette question et devrait prendre les mesures nécessaires pour réguler le trafic routier en ce qui concerne ces véhicules indisciplinés. Une campagne de sensibilisation pourrait être mise en place afin que les automobilistes prennent conscience qu'un stationnement incorrect peut provoquer une gêne, voire un danger, pour tous les usagers de la route.



Cette campagne rappellera à chacun que la rue est un lieu partagé et doit donc être respectée par tous. Par ailleurs, le gouvernement, à travers le Ministère des Transports Terrestres et de Sécurité Publique, ainsi que la Brigade de Circulation Routière (BCR), sont les principaux acteurs pour rétablir l'ordre dans nos différentes avenues.