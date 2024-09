Tchad : Le sultan du Ouaddaï investit le nouveau représentant du sultan du Kanem

Le 1er septembre 2024, le sultan du Dar Ouaddaï, Cherif Abdelhadi Mahadi, a officiellement installé Abakar Moussa Seid en tant que représentant du sultan du Kanem dans le Ouaddaï.



La cérémonie s'est déroulée au quartier Kamina 1, dans le 1er arrondissement d'Abéché, en présence d'une forte délégation venue du Kanem et de N'Djamena. Abakar Moussa Seid remplace son frère, Ali Moussa Seid, décédé le 27 août dernier après avoir occupé ce poste pendant 13 ans.



Le Maire adjoint de la commune d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, a souhaité la bienvenue à la délégation du Kanem.



Mallah Alifa, représentant du sultan Kanem, a souligné l'importance de la représentation et a appelé la communauté Kanembou à promouvoir le vivre ensemble avec les autres communautés du Ouaddaï.



Le sultan Cherif Abdelhadi Mahadi a exprimé sa gratitude au sultan du Kanem et a salué la bonne relation historique entre les deux sultanats, promettant une collaboration étroite avec le nouveau représentant.



Cette cérémonie marque une étape importante dans la continuité des relations entre les sultanats du Kanem et du Ouaddaï, tout en soulignant l'importance de l'unité et de la collaboration entre les communautés.