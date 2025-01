Tchad : Le village de Bobach gravement touché par un incendie

147 maisons ont été réduites en cendres.

323 sacs de céréales ont été détruits.

Une somme importante d'argent a été perdue dans les flammes.

22 animaux domestiques ont été calcinés.

Une vieille femme a été blessée.

Les dégâts sont considérables :Près de 100 ménages se retrouvent sans abri, exposés aux intempéries.Les victimes lancent un appel urgent aux personnes de bonne volonté, aux organisations humanitaires et aux autorités pour obtenir une assistance d’urgence face à cette catastrophe. Les besoins prioritaires incluent des abris, de la nourriture, des soins médicaux et un soutien pour reconstruire les habitations.Cet incendie a plongé les habitants de Bobach dans une situation critique, les privant de leurs moyens de subsistance et de leurs logements. Une mobilisation rapide est nécessaire pour aider cette communauté à surmonter cette épreuve.