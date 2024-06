Tchad : Le vœu d’Eid Al-Adha Moubarak de Succès Masra

Il a souhaité que ce moment de partage et de réjouissance inspire à tous un cœur de serviteur et de sacrifice pour venir en aide à leurs frères et sœurs dans le besoin, ainsi que pour leur pays.



Ce message traduit l'importance que Succès Masra accorde aux valeurs de solidarité, de sacrifice et de service envers la communauté, qui sont au cœur de la célébration d'Eid Al-Adha.



Il reflète également son engagement à promouvoir ces valeurs auprès de tous les Tchadiens, indépendamment de leur appartenance religieuse, dans le but de favoriser la cohésion sociale et le progrès du Tchad.



En s'associant ainsi aux célébrations d'Eid Al-Adha, le leader du parti Les Transformateurs cherche à démontrer son respect et son attachement aux traditions et aux croyances de la majorité musulmane de la population tchadienne.



Ce geste s'inscrit dans une démarche d'ouverture et de rassemblement de toutes les composantes de la société tchadienne autour de valeurs communes.