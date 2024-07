Tchad : Les "Elles du Sahel" réfléchissent sur l'avenir des femmes et des jeunes filles

La discussion a permis d'identifier un éventail de défis auxquels sont confrontées les femmes et les jeunes filles au Sahel, notamment l'accès limité à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités économiques. Les participants ont également souligné l'impact exacerbant de la crise sécuritaire sur ces défis, en particulier en ce qui concerne la violence basée sur le genre et les déplacements forcés.



Les intervenants ont plaidé pour une approche multidimensionnelle pour relever les défis auxquels sont confrontées les femmes et les jeunes filles au Sahel. Cette approche devrait inclure des investissements dans l'éducation, la formation professionnelle, l'accès aux soins de santé et aux services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que des mesures de protection contre la violence et les discriminations.



L'autonomisation économique des femmes a été identifiée comme un élément clé pour leur permettre de jouer un rôle plus actif dans le développement du Sahel. Les participants ont appelé à des initiatives qui favorisent l'accès des femmes au financement, aux marchés et aux opportunités d'entrepreneuriat.



La discussion a également souligné l'importance de renforcer la participation politique des femmes et des jeunes filles au Sahel. Cela implique de garantir leur représentation équitable dans les processus de prise de décision et de promouvoir leur leadership à tous les niveaux de gouvernance.



Les participants ont reconnu le rôle crucial joué par les organisations de la société civile, telles que "Les Elles du Sahel", dans la défense des droits des femmes et des filles et dans la promotion de leur épanouissement. Ils ont appelé à un soutien accru à ces organisations pour leur permettre de poursuivre leur travail essentiel.