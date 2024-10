Tchad : Les Forces Françaises au Sahel soutiennent l'éducation à Faya avec la réhabilitation d'une école

À la demande du directeur de l'école, une enveloppe supplémentaire a également été allouée pour colmater les fissures dans les salles de classe, afin de prévenir le risque de piqûres de scorpion, un danger particulièrement présent dans cette région.



Ce chantier, initié en juin de cette année, a bénéficié d'un financement total de 25 000 euros. L'inauguration s'est déroulée en présence du maire de Faya, M. Hassan Idriss Kachallah, du directeur de l'école, M. Ahmat Kalli, ainsi que des autorités militaires des FFS, qui ont marqué leur soutien à la communauté locale en distribuant quatre-vingts kits scolaires complets aux élèves.



Grâce à ces travaux, 500 élèves pourront désormais étudier dans de meilleures conditions au sein des sept salles de classe rénovées. Le maire, visiblement satisfait après la visite des infrastructures, a exprimé sa reconnaissance envers les FFS pour leur appui.



D'autres projets « civilo-militaires » (CIMIC) sont en cours de réalisation à Faya, dans le cadre d'une initiative plus vaste conduite par la France en soutien aux populations locales. Ces projets visent à renforcer le développement économique, social et culturel du Tchad, tout en contribuant à l'amélioration des infrastructures locales essentielles, telles que l'éducation.



Cette inauguration marque une étape clé dans le partenariat entre les FFS et la population de Faya, soulignant l'importance de la coopération internationale pour répondre aux besoins fondamentaux des communautés locales.