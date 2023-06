Tchad : Les Forces françaises au Sahel viennent en aide au Centre Koulsy Lamko

Une somme de 20 222 euros, soit l'équivalent de 13 365 000 francs CFA, a été octroyée pour la rénovation du centre. Depuis cinq ans, la compagnie Hadre Dounia, à travers ce centre, est au service des jeunes et des artistes. Ses activités principales consistent à former et à enseigner aux jeunes diplômés sans emploi, ainsi qu'aux élèves dans divers domaines.



Le centre a été construit avec les fonds propres de la compagnie, comme l'a souligné Jean Kevin Ngangnodji, alias Hadre Dounia, président du centre. Le commandant des Forces françaises au Tchad, basées à la base aérienne Adji Kossei de N'Djaména, le Colonel Frédéric Ledoux, a déclaré : "Tout ce que nous faisons, c'est vous donner la possibilité de prendre votre avenir en main et de progresser dans la vie. En tant que militaires, c'est notre devoir de travailler dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture".



Cette contribution a permis la construction d'un podium pour les manifestations culturelles, la fabrication de huit chaises de bureau, de cinquante chaises pour les salles de projection, de soixante chaises pour les deux salles d'informatique, ainsi que la réalisation de plusieurs travaux annexes.



Une cérémonie de coupure de ruban s'est déroulée ce vendredi 16 juin en présence du commandant des Forces françaises au Tchad, le Colonel Frédéric Ledoux, et du président du centre, Jean Kevin Ngangnodji, alias Hadre Dounia. Des journalistes, des élèves et du personnel des Forces françaises au Sahel étaient également présents lors de la cérémonie.