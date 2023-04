Tchad : "Les Hirondelles" forment les responsables des écoles et restaurants à l'hygiène alimentaire

Depuis le 18 avril 2023, les responsables et les chefs de restaurants suivent une formation en hygiène alimentaire dans le 4ème arrondissement de la ville de N'Djamena, organisée par l'association Agro-pastorale Les Hirondelles.



Adam Ahmat Moussa, président de l'association, a déclaré : "Nous avons organisé cette formation parce que le 4ème arrondissement compte parmi les arrondissements les plus fréquentés par les restaurants dans la ville. Nous avons décidé de venir et de partager nos connaissances pour aider ces professionnels à améliorer l'hygiène alimentaire."



Pour sa part, le maire 2ème adjoint du 4ème arrondissement, Abakar Moussa, a salué cette initiative : "Cette formation tombe à point nommé alors que nous sommes dans une période où l'hygiène est d'une importance capitale pour réduire le risque de maladies liées à l'alimentation. Nous encourageons cette association pour cette action en faveur de la population du 4ème arrondissement."



Cette formation vise à aider un grand nombre de restaurateurs et de responsables d'écoles à respecter les normes d'hygiène alimentaire et à maintenir des établissements propres.