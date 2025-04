Tchad : Les Maires de N'Djaména s'engagnent à lutter contre les inondations

Cette initiative fait suite à une réunion préalable du comité national de prévention et de gestion des inondations. L'objectif principal de cette rencontre était de mettre en place une approche unifiée pour faire face à ce défi annuel majeur.





L'équipe de coordination du projet PILIER (dont l'acronyme n'est pas explicitement défini dans le texte) a joué un rôle central lors de cette rencontre. Elle a présenté en détail les aspects clés de ce projet ambitieux, conçu pour renforcer la résilience de N'Djaména face aux inondations. L'exposé a couvert les mécanismes de financement envisagés, les principaux axes d'intervention sur le terrain et les impacts positifs attendus pour la population. Cette présentation a permis aux gestionnaires de la ville et des communes d'acquérir une compréhension claire des enjeux et des objectifs du projet PILIER.





Une phase d'échanges approfondis a suivi la présentation, offrant aux Maires d'arrondissement, acteurs clés de la gestion urbaine au quotidien, l'opportunité de mieux comprendre leur rôle spécifique dans la mise en œuvre réussie du projet PILIER.





Mme la Déléguée générale du gouvernement, Amina Kodjiana, a chaleureusement salué cette initiative et a souligné l'importance cruciale d'une coordination étroite entre les différentes administrations concernées pour apporter une réponse efficace et optimale aux défis posés par le climat et l'urbanisation croissante.





À l'issue de cette rencontre productive, les nouveaux Maires des communes d'arrondissement ont exprimé leur engagement commun à définir une stratégie concertée et à travailler en étroite collaboration pour prévenir et atténuer l'impact des inondations à N'Djaména.