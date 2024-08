Tchad : Les "Nas al-mé", ces porteurs d'eau qui alimentent une ville assoiffée

La livraison d'eau à domicile, communément appelée "Nas al-mé" en arabe local, est une activité ancienne qui continue de jouer un rôle essentiel dans la vie quotidienne des habitants de N'Djamena. Ce service, bien que physiquement exigeant, permet à de nombreux travailleurs de subvenir à leurs besoins.



Un Métier Pénible mais Rentable

Les livreurs d'eau utilisent des bidons de 20 litres et des plateaux roulants artisanaux pour transporter l'eau. Malgré la pénibilité du travail, qui implique de charger et décharger des dizaines de bidons chaque jour, cette activité demeure rentable. Les livreurs se déplacent souvent dans des quartiers où l'accès à l'eau est limité, notamment en raison de la défaillance des fontaines publiques.



Demande Croissante

Dans certains quartiers de la ville, la demande pour ce service est en constante augmentation. Les fontaines municipales étant hors service, beaucoup de familles n'ont d'autre choix que de s'approvisionner auprès des livreurs. Même si les prix sont élevés pour certaines familles, cette option reste la plus pratique pour les tâches domestiques.



Différenciation des Prix

Les tarifs varient d'un quartier à l'autre, reflétant la distance parcourue par les livreurs. Par exemple, trois bidons de 20 litres coûtent 100 FCFA à Ridina, tandis qu’à Dembé 2, un seul bidon est vendu pour 50 FCFA. Ces différences sont justifiées par les livreurs en fonction de la distance.



Témoignages de Livreurs

Des travailleurs comme Hassan, surnommé "Ab-diguine" et exerçant depuis plus de 10 ans, affirment : "C’est trop pénible, mais ce métier me permet de nourrir ma famille."



Bien que les livreurs soient souvent réticents à révéler leurs revenus quotidiens, ils reconnaissent la difficulté de leur travail, surtout en l'absence de sources fiables d'approvisionnement en eau.



La livraison d'eau à domicile à N'Djamena est plus qu'un simple moyen de subsistance pour plusieurs familles. Elle est un pilier de la vie urbaine, répondant à un besoin essentiel tout en offrant une opportunité de revenu aux travailleurs, malgré les défis physiques et logistiques qu'ils rencontrent chaque jour.