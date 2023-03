Tchad : Les Patriotes se mobilisent pour l'épanouissement des femmes grâce à leur projet de société

Lors de son allocution, la coordinatrice des femmes du parti, Nezilé Brahim Baba, a souligné que le Tchad avait dédié une semaine aux femmes tchadiennes. Cette semaine, l'organisation des femmes affiliées au Parti Les Patriotes se concentre sur la justice, la bonne gouvernance, la démocratie, le respect de la liberté individuelle et collective au service du peuple tchadien, et met l'accent sur l'épanouissement et l'émancipation de la femme tchadienne à travers son projet de société.



De son côté, le chargé de finances et de l'économie, Loardomdemadje Florence, a souligné qu'aucune société ne peut se développer sans l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Les droits des femmes comprennent l'égalité des chances, l'égalité de rémunération, la protection contre la violence domestique et les lois sur le divorce.



Pour aider les femmes de différentes régions à s'émanciper, le parti a sélectionné des femmes pour participer à une formation sur ces aspects juridiques.



Cette journée internationale de la femme a permis de mettre en avant les efforts déployés pour l'émancipation des femmes tchadiennes et de sensibiliser le public à l'importance de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes pour le développement du pays.